В пьяном угаре сын вонзил отцу нож в грудь

Злоумышленником оказался 51-летний житель села Земляной Яр Волчанского района.
В местный отдел полиции поступило сообщение из службы 102 о том, что бригадой скорой помощи в центральную районную больницу города Волчанска доставлен мужчина с резаным ножевым ранением грудной клетки.
Как рассказал начальник Волчанского ОП ГУНП в Харьковской области подполковник Игорь Зиненко, правоохранителями в совершении преступления был уличен и задержан безработный 51-летний сын потерпевшего.
Установлено, что подозреваемый в течение дня употреблял спиртное. Между отцом и сыном возникла ссора. В разгар конфликта злоумышленник схватил с кухонного стола нож и ударил отца в грудную клетку. Затем злоумышленник выбежал на улицу и рассказал о происшествии соседке, которая вызвала скорую помощь.
Следственным Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.
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