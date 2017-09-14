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14.09.2017  13:28   

В пьяном угаре сын вонзил отцу нож в грудь

Злоумышленником оказался 51-летний житель села Земляной Яр Волчанского района.


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В местный отдел полиции поступило сообщение из службы 102 о том, что бригадой скорой помощи в центральную районную больницу города Волчанска доставлен мужчина с резаным ножевым ранением грудной клетки.

Как рассказал начальник Волчанского ОП ГУНП в Харьковской области подполковник Игорь Зиненко, правоохранителями в совершении преступления был уличен и задержан безработный 51-летний сын потерпевшего.

Установлено, что подозреваемый в течение дня употреблял спиртное. Между отцом и сыном возникла ссора. В разгар конфликта злоумышленник схватил с кухонного стола нож и ударил отца в грудную клетку. Затем злоумышленник выбежал на улицу и рассказал о происшествии соседке, которая вызвала скорую помощь.

Следственным Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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