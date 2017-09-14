На автостанции задержали вооруженных мужчин

Несколько фактов незаконного ношения оружия и взрывных устройств обнаружили на станции Основа.
Во время отработки территории сотрудники отделения полиции на станции Основа заметили подозрительных мужчин.
При проведении досмотра вещей в сумке у одного из мужчин, 22-летнего жителя другой области, обнаружили штык-нож, немецкий боевой нож, относящиеся к холодному оружию, и корпус ручной гранаты «РГД-5», «Ф-1», два унифицированных запала к ручным гранатам.
У второго, 23-летнего парня обнаружен корпус ручной гранаты «РДГ-5» и унифицированный запал к ручным гранатам.
По данным фактам следственным открыты уголовные производства по ч. 1 и ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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