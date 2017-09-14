На Салтовке «десятка» сбила женщину (ФОТО)

Авария произошла 14 сентября около 9 часов утра на улице Академика Павлова, 40.
Там произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 211010, совершившим наезд на пешехода.
В патрульной полиции сообщили, что в результате ДТП пострадала пешеход (женщина), которую медики госпитализировали в больницу.
Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
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