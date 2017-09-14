 
Главная Новости Криминал и происшествия Пьяная женщина выпала из окна пятого этажа
14.09.2017  12:42   

Пьяная женщина выпала из окна пятого этажа

В полиции отметили, что это произошло по личной неосторожности.


// Facebook

13 сентября в 13:20 бригадой скорой медицинской помощи в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи от дома № 75 по бульвару И. Каркача госпитализирована 37-летняя жительница дома.

У нее констатирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом конечностей. В настоящее время пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, женщина в состоянии алкогольного опьянения по собственной неосторожности выпала из окна своей квартиры, расположенной на 5-м этаже.

Факт события зарегистрирован в Журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  выпал из окна, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.09 Криминал и происшествия На Салтовке 11-летняя девочка выпала из окна 29.08 Криминал и происшествия Женщина пришла к соседке выпить и выпала из окна 28.08 Криминал и происшествия Ребенок выпал из окна на Московском проспекте
 
 

Видео

На Новых домах Геннадий Кернес открыл 324-й детский сад, который не работал более 20 лет
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 