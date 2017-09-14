Пьяная женщина выпала из окна пятого этажа

В полиции отметили, что это произошло по личной неосторожности.
13 сентября в 13:20 бригадой скорой медицинской помощи в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи от дома № 75 по бульвару И. Каркача госпитализирована 37-летняя жительница дома.
У нее констатирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом конечностей. В настоящее время пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, женщина в состоянии алкогольного опьянения по собственной неосторожности выпала из окна своей квартиры, расположенной на 5-м этаже.
Факт события зарегистрирован в Журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.
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