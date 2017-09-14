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14.09.2017  15:29   

Перекресток на Пушкинской не поделили две иномарки (ФОТО)

Авария произошла около половины восьмого утра на улице Пушкинской, 54.


// Патрульная полиция

Там столкнулись два авт омобиля – Daewoo Lanos и Volkswagen, сообщили в пресс--службе патрульной полиции.

По информации от водителей - участников происшествия - оба транспортных средства пересекали перекресток ул. Пушкинская и ул. Гиршмана на разрешенный - зеленый сигнал светофора.

Поэтому патрульным выяснить виновника происшествия на месте не удалось. Полицейские отобрали объяснения и составили схему ДТП. Материалы отправлены на доработку.

Тэги:  дтп, харьков
 
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