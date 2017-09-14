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14.09.2017  16:29   

Разыскиваемого Интерполом россиянина задержали на Гоптовке

Вчера в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда задержали гражданина России, который был в международном розыске.


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 При осуществлении мероприятий пограничного контроля на 52-летнего мужчину произошло срабатывание базы данных Интерпола.

Гражданин соседней страны разыскивался в Украине за «присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

Пограничники сразу же задержали иностранца и проинформировали представителей Национальной полиции.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  интерпол, пограничники, харков
 
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