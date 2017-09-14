 
Главная Новости Криминал и происшествия Украинка везла в Россию интересное белье
14.09.2017  17:28   

Украинка везла в Россию интересное белье

Сообразительная женщина спрятала в косметичке и одежде «травку».


// ГФС

Накануне в пункте пропуска «Гоптовка», во время таможенного контроля автобуса, который следовал из Днепра в Москву, служебная собака таможенников Тайсон сработал на личные вещи гражданки Украины, при этом она повторно заявила об отсутствии наркотиков.

Гражданке было предложено пройти в служебное помещение таможенного поста. В ходе осмотра дорожной сумки Тайсон сработал на косметичку и бюстгальтер, где и были обнаружены два свертка с коноплей.

Женщина призналась, что везла «травку» для собственного потребления.

Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Источник:   ГФС
 Тэги:  наркотики, пограничники, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.09 Криминал и происшествия Харьковские копы поймали парней с наркотиками 07.09 Криминал и происшествия На ХТЗ разгуливала пара с оружием и наркотиками (ФОТО) 05.09 Криминал и происшествия Посадку конопли обнаружили в частном домовладении на Баварии
 
 

Видео

На Новых домах Геннадий Кернес открыл 324-й детский сад, который не работал более 20 лет
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 