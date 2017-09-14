14.09.2017 17:28

Украинка везла в Россию интересное белье

Сообразительная женщина спрятала в косметичке и одежде «травку».



// ГФС

Накануне в пункте пропуска «Гоптовка», во время таможенного контроля автобуса, который следовал из Днепра в Москву, служебная собака таможенников Тайсон сработал на личные вещи гражданки Украины, при этом она повторно заявила об отсутствии наркотиков.



Гражданке было предложено пройти в служебное помещение таможенного поста. В ходе осмотра дорожной сумки Тайсон сработал на косметичку и бюстгальтер, где и были обнаружены два свертка с коноплей.



Женщина призналась, что везла «травку» для собственного потребления.



Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.