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14.09.2017  16:47   

В Харькове мужчина хранил арсенал оружия и боеприпасов

Правоохранители получили оперативную информацию о том, что у 35-летнего мужчины по месту жительства могут храниться боеприпасы.


police.kharkov
Как сообщил начальник Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области Артем Заворин, во время проведения санкционированного обыска у мужчины обнаружили обрез ружья, около 7 кг пороха, патроны, пресс для изготовления патронов, 39 магазинов от АПС и гладкоствольное ружье. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
 
Безработный мужчина объяснил, что пресс для изготовления патронов, магазины и порох он покупал через Интернет с целью последующей их перепродажи, а ружья были ему подарены.
 
По данному факту проводится проверка. Следователем Новобаварского ОП открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  оружие, боеприпасы, харьков
 
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