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15.09.2017  09:12   

ДТП на проспекте Гагарина: погибли студенты-иностранцы

В Харькове на проспекте Гагарина в ДТП погибли три человека.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительной информации, в 23.40 14 сентября возле дома №97 по проспекту Гагарина автомобиль Mercedes Benz на большой скорости врезался электроопору.

Врачи констатировали смерть троих человек. Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

В Нацполиции уточнили что автомобиль «Мерседес» ехал из аэропорта в центр. По предварительным данным, иномарка столкнулась с елекотроопорою, превысив скорость. Погибли водитель и 21 и 24-летние пассажиры, граждане Иордании.

По факту происшествия открыто криминалное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Тэги:  дтп, проспект гагарина, харьков
 
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