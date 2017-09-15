15.09.2017 09:12

ДТП на проспекте Гагарина: погибли студенты-иностранцы

В Харькове на проспекте Гагарина в ДТП погибли три человека.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



По предварительной информации, в 23.40 14 сентября возле дома №97 по проспекту Гагарина автомобиль Mercedes Benz на большой скорости врезался электроопору.



Врачи констатировали смерть троих человек. Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

В Нацполиции уточнили что автомобиль «Мерседес» ехал из аэропорта в центр. По предварительным данным, иномарка столкнулась с елекотроопорою, превысив скорость. Погибли водитель и 21 и 24-летние пассажиры, граждане Иордании.



По факту происшествия открыто криминалное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.