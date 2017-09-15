ДТП на проспекте Науки: элитный внедорожник сбил пешехода

В Харькове на проспекте Науки автомобиль Land Cruiser сбил пешехода.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По информации, 14 сентября по проспекту Науки со стороны Ботанического Сада в сторону улицы Новгородской ехал автомобиль Land Cruiser.
В это время на пешеходном переходе дорогу переходил 20-летний парень возле дома 40 по проспекту Науки. Водитель Land Cruiser наехал на парня, пролетел около 150 метров, разрушив 5 секций дорожного ограждения на разделительной полосе, и вылетел на встречную полосу движения, после чего остановился в арке близлежащего дома.
Пешехода мeдики госпитализировали в больницу с переломом бедра.
Водитель с места происшествия скрылся. Автомобиль арестован. Принимаются меры для задержания мужчины.
Решается вопрос об открытии уголовного производства, уточнили в Нацполиции.
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