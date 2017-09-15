15.09.2017 10:26

ДТП на Пушкинской: в двухместной «Таврии» пострадали четыре человека (ФОТО)

Сегодня, 15 сентября, около половины восьмого утра на перекрестке улиц Пушкинской и Гиршмана столкнулись ЗАЗ и Mercedes.



// Патрульная полиция

Патрульные установили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля ЗАЗ столкнулся с автомобилем Мерседес.

В результате ДТП пострадали четыре человека из автомобиля ЗАЗ, которых медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства и причины ДТП установит следственно-оперативная группа.

На данный момент следователи выясняют, кто управлял «Таврией».