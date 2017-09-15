ДТП на Пушкинской: в двухместной «Таврии» пострадали четыре человека (ФОТО)

Сегодня, 15 сентября, около половины восьмого утра на перекрестке улиц Пушкинской и Гиршмана столкнулись ЗАЗ и Mercedes.
Патрульные установили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля ЗАЗ столкнулся с автомобилем Мерседес.
В результате ДТП пострадали четыре человека из автомобиля ЗАЗ, которых медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства и причины ДТП установит следственно-оперативная группа.
На данный момент следователи выясняют, кто управлял «Таврией».
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