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15.09.2017  10:40   

Под Харьковом столкнулись электричка и КАМАЗ: пострадали пассажиры поезда (ФОТО)

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.


// Нацполиция

Днем 14 сентября на железнодорожном переезде в пгт Приколотное автомобиль «КАМАЗ-5320» под управлением 25-летнего жителя поселка Федоровка Великобурлукского района столкнулся с пригородным ускоренным пассажирским поездом сообщением «Купянск-узловой - Волчанск».

В результате столкновения получили травмы два пассажира поезда - 32 и 44-летние мужчины. Они с ушибами различной степени тяжести доставлены в больницу.

В результате ДТП было повреждено 300 метров железнодорожного полотна, из-за чего на этом участке прекратилось движение железнодорожного транспорта.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
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