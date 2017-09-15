Под Харьковом столкнулись электричка и КАМАЗ: пострадали пассажиры поезда (ФОТО)

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
Днем 14 сентября на железнодорожном переезде в пгт Приколотное автомобиль «КАМАЗ-5320» под управлением 25-летнего жителя поселка Федоровка Великобурлукского района столкнулся с пригородным ускоренным пассажирским поездом сообщением «Купянск-узловой - Волчанск».
В результате столкновения получили травмы два пассажира поезда - 32 и 44-летние мужчины. Они с ушибами различной степени тяжести доставлены в больницу.
В результате ДТП было повреждено 300 метров железнодорожного полотна, из-за чего на этом участке прекратилось движение железнодорожного транспорта.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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