 
Главная Новости Криминал и происшествия Полиция просит откликнуться свидетелей ДТП с мопедом
15.09.2017  11:26   

Полиция просит откликнуться свидетелей ДТП с мопедом

Правоохранители устанавливают свидетелей аварии, произошедшей 9 сентября 2016 года на улице Танкопия.


// Facebook

Как сообщили в Нацполиции, там произошло столкновение автомобиля «ЗАЗ 110207» и мопеда.

В результате ДТП водитель мопеда был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Свидетелей происшествия просят обратиться в полицию по телефонам 70-59-424, 715-71-60.
 

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  розыск, дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.09 Криминал и происшествия В Харькове разыскивают пропавшего школьника (ФОТО) 13.09 Криминал и происшествия Правоохранители Харьковщины разыскивают беглого преступника (ФОТО) 11.09 Криминал и происшествия Правоохранители просят помощи в розыске преступника
 
 

Видео

На Новых домах Геннадий Кернес открыл 324-й детский сад, который не работал более 20 лет
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 