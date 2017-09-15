15.09.2017 11:26

Полиция просит откликнуться свидетелей ДТП с мопедом

Правоохранители устанавливают свидетелей аварии, произошедшей 9 сентября 2016 года на улице Танкопия.



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Как сообщили в Нацполиции, там произошло столкновение автомобиля «ЗАЗ 110207» и мопеда.



В результате ДТП водитель мопеда был доставлен в больницу с телесными повреждениями.



Свидетелей происшествия просят обратиться в полицию по телефонам 70-59-424, 715-71-60.

