Полиция просит откликнуться свидетелей ДТП с мопедом

Правоохранители устанавливают свидетелей аварии, произошедшей 9 сентября 2016 года на улице Танкопия.
Как сообщили в Нацполиции, там произошло столкновение автомобиля «ЗАЗ 110207» и мопеда.
В результате ДТП водитель мопеда был доставлен в больницу с телесными повреждениями.
Свидетелей происшествия просят обратиться в полицию по телефонам 70-59-424, 715-71-60.
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