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15.09.2017  12:55   

Резня на Привокзальной площади: бездомная женщина умерла в больнице

Вечером 14 сентября мужчине и женщине были нанесены ножевые ранения.


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В Харьковскую городскую клиническую больницу были доставлены в тяжелом состоянии 37-летняя женщина-бездомный с ножевыми ранениями тела и 33-летний мужчина с ножевыми ранениями поясницы. Медикам спасти женщину не удалось, сегодня утром она умерла.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского ОП. Предварительной проверкой установлено, что телесные повреждения пострадавшим нанес неизвестный мужчина на Привокзальной площади.

Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч. 1 ст.115 (покушение на убийство), ст. 115 ч. 2 п. 1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители принимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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