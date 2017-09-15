15.09.2017 12:49

Под Харьковом 26-летний парень порезал незнакомца

Пострадавшего доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу с проникающей колотой раной грудной клетки. Мужчина прооперирован, состояние здоровья медики оценивают как стабильно тяжелое.



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По информации пресс-службы ГУНП, 14 сентября около 3:20 в дежурную часть поступило сообщение из службы 102 о том, что на одной из улиц, расположенной в поселке Котляр, 51-летнему харьковчанину неизвестный нанес ножевые ранения.

«На место происшествия выехала группа быстрого реагирования и следственно-оперативная группа. По словам 34-летнего знакомого потерпевшего полицейские выяснили, что во время распития спиртных напитков к ним подошел незнакомый человек. Вдруг между потерпевшим и незнакомцем возникла ссора, в ходе которой последний нанес своему оппоненту один удар ножом в область грудной клетки и исчез в неизвестном направлении», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

Во время отработки территории правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 26-летний местный житель. Следователем открыто уголовное производство по ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Мужчина задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.