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15.09.2017  13:30   

Через харьковскую границу везли черный ящик

В пункте пропуска «Гоптовка» пограничники обнаружили в автомобиле автозапчасти и аварийный бортовой самописец.


// Госпогранслужба

Во время прохождения погранично-таможенного контроля 49-летний харьковчанин, водитель автомобиля «Фольксваген», который следовал на въезд в Украину, заметно нервничал.

Заметив это, правоохранители решили провести углубленную проверку машины.

В ходе дальнейшего осмотра общая обзорная группа обнаружила в салоне автомобиля устройство «защищенный бортовой накопитель», несколько металлических листов и автомобильные запчасти в ассортименте общим количеством более 550 штук.

Сейчас автозапчасти изъяты сотрудниками фискальной службы. Продолжается оценка стоимости товара.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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