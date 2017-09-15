15.09.2017 13:30

Через харьковскую границу везли черный ящик

В пункте пропуска «Гоптовка» пограничники обнаружили в автомобиле автозапчасти и аварийный бортовой самописец.



// Госпогранслужба

Во время прохождения погранично-таможенного контроля 49-летний харьковчанин, водитель автомобиля «Фольксваген», который следовал на въезд в Украину, заметно нервничал.

Заметив это, правоохранители решили провести углубленную проверку машины.

В ходе дальнейшего осмотра общая обзорная группа обнаружила в салоне автомобиля устройство «защищенный бортовой накопитель», несколько металлических листов и автомобильные запчасти в ассортименте общим количеством более 550 штук.



Сейчас автозапчасти изъяты сотрудниками фискальной службы. Продолжается оценка стоимости товара.