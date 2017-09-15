Через харьковскую границу везли черный ящик

В пункте пропуска «Гоптовка» пограничники обнаружили в автомобиле автозапчасти и аварийный бортовой самописец.
Во время прохождения погранично-таможенного контроля 49-летний харьковчанин, водитель автомобиля «Фольксваген», который следовал на въезд в Украину, заметно нервничал.
Заметив это, правоохранители решили провести углубленную проверку машины.
В ходе дальнейшего осмотра общая обзорная группа обнаружила в салоне автомобиля устройство «защищенный бортовой накопитель», несколько металлических листов и автомобильные запчасти в ассортименте общим количеством более 550 штук.
Сейчас автозапчасти изъяты сотрудниками фискальной службы. Продолжается оценка стоимости товара.
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