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15.09.2017  14:03   

На Алексеевке сбили пожилую женщину

Авария произошла около девяти часов утра на проспекте Победы, 48.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, автомобиль ВАЗ 21043 совершил наезд на 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

Пострадавшую в результате ДТП  медики госпитализировали в больницу.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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