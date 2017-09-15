На Алексеевке сбили пожилую женщину

Авария произошла около девяти часов утра на проспекте Победы, 48.
Как сообщили в патрульной полиции, автомобиль ВАЗ 21043 совершил наезд на 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.
Пострадавшую в результате ДТП медики госпитализировали в больницу.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
День хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции помогут произвести впечатление на противоположный пол.
Сентябрь продолжает радовать теплыми и солнечными выходными, прекрасное время для осенних пикников.
Ежегодно в третью субботу сентября профессиональный праздник отмечают фармацевты и рационализаторы.
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