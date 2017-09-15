15.09.2017 14:03

На Алексеевке сбили пожилую женщину

Авария произошла около девяти часов утра на проспекте Победы, 48.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, автомобиль ВАЗ 21043 совершил наезд на 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.



Пострадавшую в результате ДТП медики госпитализировали в больницу.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.