15.09.2017 14:45

Пожар в Харькове: спасатели эвакуировали 9 человек

В 5-ти этажном жилом доме на улице Ярослава Мудрого, 39 загорелся мусор и строительные отходы.



kharkiv.dsns.gov.ua

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сообщение о происшествии поступило 14 сентября в 14:40.

«К месту происшествия немедленно были направлены подразделения пожарно-спасательной службы на 3-х автоцистернах, 1 автолестнице и 1 аварийно-спасательный автомобили в составе 15 человек личного состава ГСЧС. На момент их прибытия в подвале и под лестничной клеткой здания горел мусор и строительные отходы. Площадь пожара составила около 10 кв.м. Из-за сильного задымления лестничной клетки, жители некоторых квартир на 3-м и 4-м этажах не могли спастись. Спасатели эвакуировали 9 человек из помещений на свежий воздух», - информируют в пресс-службе ГСЧС.

В 15:27 пожар был локализован, в 15:26 полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.