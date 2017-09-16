Возле холодногорского терминала сбили женщину

Пострадавшая переходила дорогу в неустановленном месте.
Авария произошла сегодня около 9:10 на улице Полтавский шлях, 144.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, автомобиль Mazda 323 совершил наезд на пешехода (женщину), которая переходила дорогу не в установленном месте.
Пострадавшую скорой госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
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