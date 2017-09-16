На Тернопольской «Газель» смяла «Жигули» (ФОТО)

Авария произошла около семи часов утра на улице Тернопольской, 36.
В патрульной полиции сообщили, что произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ 2103 и Газель.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ, которого бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу.
Полицейские на место вызвали следственно-оперативную группу.
День хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции помогут произвести впечатление на противоположный пол.
Сентябрь продолжает радовать теплыми и солнечными выходными, прекрасное время для осенних пикников.
Ежегодно в третью субботу сентября профессиональный праздник отмечают фармацевты и рационализаторы.
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