16.09.2017 10:40

На Тернопольской «Газель» смяла «Жигули» (ФОТО)

Авария произошла около семи часов утра на улице Тернопольской, 36.



// Патрульная полиция

В патрульной полиции сообщили, что произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ 2103 и Газель.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ, которого бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу.

Полицейские на место вызвали следственно-оперативную группу.