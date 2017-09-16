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16.09.2017  10:40   

На Тернопольской «Газель» смяла «Жигули» (ФОТО)

Авария произошла около семи часов утра на улице Тернопольской, 36.


// Патрульная полиция

В патрульной полиции сообщили, что произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ 2103 и Газель.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ, которого бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу.

Полицейские на место вызвали следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков
 
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