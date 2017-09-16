На Салтовке женщина попала под Opel

Авария произошла около восьми часов утра на улице Героев Труда, 29
Автомобиль Opel Astra совершил наезд на пешехода, сообщили в патрульной полиции.
В результате ДТП пострадала пешеход (женщина) которую медики госпитализировали в больницу.
Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
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