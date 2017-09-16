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16.09.2017  11:40   

На Салтовке женщина попала под Opel

Авария произошла около восьми часов утра на улице Героев Труда, 29


// Патрульная полиция

Автомобиль Opel Astra совершил наезд на пешехода, сообщили  в патрульной полиции.

В результате ДТП пострадала пешеход (женщина) которую медики госпитализировали в больницу.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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