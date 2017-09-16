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16.09.2017  12:01   

Еще одна женщина попала под колеса машины в Харькове

Женщина перебегала дорогу в неустановленном месте в районе Мемориала Славы.


// Патрульная полиция

Авария произошла около семи часов утра, сообщили в патрульной полиции.

На Белгородском шоссе вблизи Мемориала Славы 29-летний водитель автомобиля Ford Scorpio совершил наезд на пешехода (женщину), которая переходила дорогу не в установленном месте.

Пострадавшую женщину бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу.

Полицейские на место вызвали следственно-оперативную группу.

Обстоятельства аварии устанавливают следователи.

Тэги:  дтп, харьков
 
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