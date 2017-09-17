17.09.2017 12:28

На Харьковщине молодой парень попал под поезд

Пассажирский поезд сообщением «Харьков-Лозовая» на железнодорожной станции Артемовка травмировал 21-летнего харьковчанина, который перебегал через пути перед поездом.



misto.kh

Сообщение о происшествии поступило в Харьковский отдел полиции 16 сентября в 19:05.

Пострадавшего доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

«Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства. Движение поездов не прекращалось. Проводится проверка», - информируют в пресс-службе ГУНП.