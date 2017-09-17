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17.09.2017  13:20   

Под Харьковом в ДТП погиб мужчина

Происшествие произошло вчера, 16 сентября, в 11:38 на улице Зеленой в селе Ивано-Шийчино Богодуховского района.


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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, по предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет, с последующим наездом на препятствие - дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
 
Сейчас следователем  решается вопрос об открытии уголовного производства. Обстоятельства происшествия выясняются.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  авария, смерть, дтп, харьков
 
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