17.09.2017 13:20

Под Харьковом в ДТП погиб мужчина

Происшествие произошло вчера, 16 сентября, в 11:38 на улице Зеленой в селе Ивано-Шийчино Богодуховского района.



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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, по предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет, с последующим наездом на препятствие - дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас следователем решается вопрос об открытии уголовного производства. Обстоятельства происшествия выясняются.