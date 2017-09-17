Под Харьковом в ДТП погиб мужчина

Происшествие произошло вчера, 16 сентября, в 11:38 на улице Зеленой в селе Ивано-Шийчино Богодуховского района.
Начинать заниматься чем-либо сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко.
Сентябрь продолжает радовать теплыми и солнечными выходными, прекрасное время для осенних пикников.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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