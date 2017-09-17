17.09.2017 14:31

В Харькове двое грабителей напали на женщину

С применением физического насилия 31 и 32-летние харьковчане отобрали у потерпевшей сумку с деньгами в сумме 600 гривен и мобильный телефон.



news.pn

Как рассказали в пресс0службе ГУНП, сообщение о происшествии поступило в Индустриальный отдел полиции от 34-летней женщины.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники отдела вместе с патрульными полицейскими разоблачили в совершении преступления двух мужчин. Ими оказались 31 и 32-летние жители города Харькова.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сейчас в отношении злоумышленников решается вопрос об избрании меры пресечения.