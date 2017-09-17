 
Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове двое грабителей напали на женщину
17.09.2017  14:31   

В Харькове двое грабителей напали на женщину

С применением физического насилия 31 и 32-летние харьковчане отобрали у потерпевшей сумку с деньгами в сумме 600 гривен и мобильный телефон.


news.pn
Как рассказали в пресс0службе ГУНП, сообщение о происшествии поступило в Индустриальный отдел полиции от 34-летней женщины.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники отдела вместе с патрульными полицейскими разоблачили в совершении преступления двух мужчин. Ими оказались 31 и 32-летние жители города Харькова.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сейчас в отношении злоумышленников решается вопрос об избрании меры пресечения.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  грабители, женщина, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.09 Власть В Харькове осудили грабителей, отобравших зарплату у местного жителя 17.06 Криминал и происшествия В Харькове взяли под арест двоих грабителей, отправивших на больничную койку мужчину 07.03 Власть Как защитить себя от грабителей: советы харьковских полицейских
 
 

Видео

Реформирование "БТИ" в Харькове. Открытие фронт-офиса, внедрение новых услуг и уменьшение времени оформления документов
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 