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18.09.2017  08:46   

Тройное ДТП на Окружной: пострадала пассажирка

Авария произошла 17 сентября около 17.30 на перекрестке Окружной дороги с улицей Командарма Корка.


// Патрульная полиция

Там столкнулись автомобили ВАЗ 321043-20, Ауди 100 и Тойота Ленд Крузер.

В результате происшествия пострадала пассажирка автомобиля Ауди.

Пострадавшую медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративна группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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