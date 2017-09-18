Тройное ДТП на Окружной: пострадала пассажирка

Авария произошла 17 сентября около 17.30 на перекрестке Окружной дороги с улицей Командарма Корка.
Там столкнулись автомобили ВАЗ 321043-20, Ауди 100 и Тойота Ленд Крузер.
В результате происшествия пострадала пассажирка автомобиля Ауди.
Пострадавшую медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративна группа.
Если вы любите предсказуемость и не хотите никаких перемен, в этот день вам лучше реже выходить из дома. Ну а если уж вышли, то доверьтесь интуиции и судьбе.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
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