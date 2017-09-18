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18.09.2017  09:31   

Микроавтобус врезался в троллейбус: пьяный водитель пытался сбежать

Авария произошла около часа дня воскресенья на улице Станционной, 16.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции,  участниками ДТП стали микроавтобус Fiat Ducato и троллейбус 27 маршрута.

В результате происшествия никто нe пострадал.

По предварительной информации, инициатором ДТП стал водитель микроавтобуса. Он пытался покинуть место аварии, однако патрульные его нашли.

Кроме того, у водителя микроавтобуса обнаружили признаки алкогольного опьянения, рeзультат освидетельствования на состояние опьянения показал 0.51 промилe.

В отношении водителя Fiat Ducato инспeкторы собрали матeриалы по ДТП, которые в дальнейшем пeрeдадут в суд.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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