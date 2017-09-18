18.09.2017 10:59

В Харькове мужчина забил до смерти своего знакомого

За совершение убийства 38-летнему нападающему грозит до 15 лет тюрьмы.



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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, предварительно установлено, что около 23:00 возле дома на улице Латвийской между мужчинами возникла ссора, в ходе которой правонарушитель забил до смерти своего 27-летнего знакомого и скрылся с места происшествия.

Сотрудники сектора криминальной полиции Немышлянского района совместно с работниками патрульной полиции задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК.

«Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается», - информирует начальник Немышлянского ОП полковник полиции Андрей Лихачев.