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18.09.2017  10:59   

В Харькове мужчина забил до смерти своего знакомого

За совершение убийства 38-летнему нападающему грозит до 15 лет тюрьмы.


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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, предварительно установлено, что около 23:00 возле дома на улице Латвийской между мужчинами возникла ссора, в ходе которой правонарушитель забил до смерти своего 27-летнего знакомого и скрылся с места происшествия.
 
Сотрудники сектора криминальной полиции Немышлянского района совместно с работниками патрульной полиции задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК.
 
«Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается», - информирует начальник Немышлянского ОП полковник полиции Андрей Лихачев.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  смерть, знакомый, харьков, полиция
 
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