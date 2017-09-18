 
Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские патрульные поймали автомобили с наркотиками
18.09.2017  14:47   

Харьковские патрульные поймали автомобили с наркотиками

Сотрудники правоохранительных органов выявили свертки с веществами растительного происхождения похожими на наркотические в автомобилях ВАЗ – 21099 и ВАЗ – 21122.


kharkivpolice
Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, во время ночного патрулирования на отрезке трассы Киев - Харьков - Довжанский на 347 км за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль ВАЗ - 21099. При проверке документов водителя служебная полицейская собака своим поведением указала, что в транспортном средстве, вероятно, находятся запрещенные вещества. В результате поверхностной проверки авто в подлокотнике правоохранители обнаружили кошелек пассажира, в котором находились свертки с веществом растительного происхождения похожим на наркотическое. Для проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Полтавского отдела полиции.
 
Также, рано утром на 429 км полицейские остановили автомобиль ВАЗ - 21122, водитель которого во время движения транспортного средства не был пристегнут ремнем безопасности. Во время проверки авто полицейская собака отреагировала на карман двери, где патрульные обнаружили два бумажных свертка с веществом, похожим на наркотическое. О данном происшествии полицейские сообщили следственно-оперативной группе Валковского отдела полиции, сотрудники которой прибыли на место для проведения соответствующих следственных действий.
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.09 Криминал и происшествия Под Харьковом задержали мужчину с оружием и наркотиками 14.09 Криминал и происшествия Украинка везла в Россию интересное белье 13.09 Криминал и происшествия Харьковские копы поймали парней с наркотиками
 
 

Видео

В Харькове простились с Героем Советского Союза Фёдором Пуртовым
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 