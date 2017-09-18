18.09.2017 14:47

Харьковские патрульные поймали автомобили с наркотиками

Сотрудники правоохранительных органов выявили свертки с веществами растительного происхождения похожими на наркотические в автомобилях ВАЗ – 21099 и ВАЗ – 21122.



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Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, во время ночного патрулирования на отрезке трассы Киев - Харьков - Довжанский на 347 км за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль ВАЗ - 21099. При проверке документов водителя служебная полицейская собака своим поведением указала, что в транспортном средстве, вероятно, находятся запрещенные вещества. В результате поверхностной проверки авто в подлокотнике правоохранители обнаружили кошелек пассажира, в котором находились свертки с веществом растительного происхождения похожим на наркотическое. Для проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Полтавского отдела полиции.

Также, рано утром на 429 км полицейские остановили автомобиль ВАЗ - 21122, водитель которого во время движения транспортного средства не был пристегнут ремнем безопасности. Во время проверки авто полицейская собака отреагировала на карман двери, где патрульные обнаружили два бумажных свертка с веществом, похожим на наркотическое. О данном происшествии полицейские сообщили следственно-оперативной группе Валковского отдела полиции, сотрудники которой прибыли на место для проведения соответствующих следственных действий.