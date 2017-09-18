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18.09.2017  15:16   

Под Харьковом задержали мужчину с оружием и наркотиками

Участковые офицеры полиции задержали в городе Мерефа 48-летнего харьковчанина, который разгуливал по улице с ножом и наркотиками.


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Во время патрулирования территории района правоохранителей насторожило подозрительное поведение мужчины - он, заметив полицейских, ускорил шаг и кардинально изменил курс движения. 
 
«После проведения внешнего осмотра стало ясно причину его реакции - в одном из карманов брюк был обнаружен бумажный сверток с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли весом около 60 граммов, а во втором - нож кустарного производства. Изъятое направлено на исследование», - информируют в пресс-службе ГУНП.
 
Следствием установлено, что задержанный находится в розыске Новобаварским отделом полиции.
 
По факту происшествия открыто уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Источник:   ГУНП
 Тэги:  розыск, наркотики, нож, харьков
 
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