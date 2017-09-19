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19.09.2017  08:44   

ДТП на Алексеевке: есть пострадавшие

18 сентября на ул. Ахсарова, 18 произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в патрульной полиции.

Участники происшествия автомобили -Toyota Prado и Geely Migrant.

В ДТП пострадали водители обоих автомобилей, которых медики госпитализировали в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП устанавливают следователи. 

Тэги:  дтп, харьков, алексеевка
 
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