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19.09.2017  10:27   

Харьковские правоохранители ищут родственников мужчины, который попал в ДТП (ФОТО)

Авария произошла 5 августа примерно в 20:20 на перекрестке проспекта Александровского и проспекта Индустриального в Харькове.


police.kharkov
Автомобиль «DAEWOO LANOS» совершил наезд на неустановленного пешехода в возрасте около 50 лет.
 
Полицейские просят помочь установить личность пострадавшего, который получил травмы головы и частично потерял память. Пострадавший находится на лечении в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи, первом нейрохирургическом отделении.
 
«Уважаемые граждане, если вам известна личность мужчины или его родственники, обратитесь по телефонам: 715-71-64, +380660222009, с 9:00 до 18:00, к старшему следователю отдела расследования преступлений в сфере транспорта Следственного Управления ГУНП в Харьковской области Мокрожицього Сергея Игоревича», - говорят в пресс-службе ГУНП.
 
ФОТО:ГУНП
Источник:   ГУНП
 Тэги:  розыск, дтп, авария, харьков, мужчина
 
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