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19.09.2017  10:48   

Патрульные Харькова задержали подозрительные «Жигули»

В Харькове патрульные обнаружили автомобиль, который неоднократно был замечен во время совершения краж аккумуляторов.


kharkivpolice
По информации пресс-службы патрульной полиции, 18 сентября около 14:00 во время патрулирования на Зеленоградском проезде полицейские остановили автомобиль ВАЗ - 2101, государственные номерные знаки которого были закрыты посторонними предметами.
 
В результате поверхностной проверки автомобиля в багажнике патрульные обнаружили аккумулятор, а у водителя несколько свертков с неизвестным веществом, похожим на наркотическое.
 
Полицeйские составили административный материал за нарушение правил дорожного движения и вызвали следственно-оперативную группу.
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  аккумулятор, жигули, полиция, харьков
 
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