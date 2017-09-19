19.09.2017 10:48

Патрульные Харькова задержали подозрительные «Жигули»

В Харькове патрульные обнаружили автомобиль, который неоднократно был замечен во время совершения краж аккумуляторов.



kharkivpolice

По информации пресс-службы патрульной полиции, 18 сентября около 14:00 во время патрулирования на Зеленоградском проезде полицейские остановили автомобиль ВАЗ - 2101, государственные номерные знаки которого были закрыты посторонними предметами.

В результате поверхностной проверки автомобиля в багажнике патрульные обнаружили аккумулятор, а у водителя несколько свертков с неизвестным веществом, похожим на наркотическое.

Полицeйские составили административный материал за нарушение правил дорожного движения и вызвали следственно-оперативную группу.