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19.09.2017  11:57   

На Харьковщине возле трассы мужчина напоролся на растяжку (ФОТО)

Опасный предмет был обнаружен между двумя лесополосами Купянского района.


police.kharkov
Вчера около 7:30 в дежурную часть Купянского отдела полиции неизвестный мужчина сообщил, что возле трассы «Купянск-Харьков» увидел предмет, похожий на взрывное устройство.
 
«Во время проверки указанной информации сотрудниками полиции было установлено, что в направлении села Благодатовка в саду на расстоянии 20 метров от трассы находится средство, похожее на растяжку. Специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции установили, что находка является пиротехническим устройством самодельного изготовления», - сообщают в пресс-службе ГУНП.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  растяжка, полиция, харьков
 
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