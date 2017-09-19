19.09.2017 11:57

На Харьковщине возле трассы мужчина напоролся на растяжку (ФОТО)

Опасный предмет был обнаружен между двумя лесополосами Купянского района.



police.kharkov

Вчера около 7:30 в дежурную часть Купянского отдела полиции неизвестный мужчина сообщил, что возле трассы «Купянск-Харьков» увидел предмет, похожий на взрывное устройство.

«Во время проверки указанной информации сотрудниками полиции было установлено, что в направлении села Благодатовка в саду на расстоянии 20 метров от трассы находится средство, похожее на растяжку. Специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции установили, что находка является пиротехническим устройством самодельного изготовления», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.