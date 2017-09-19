19.09.2017 12:25

В Харькове вспыхнул склад с сырьем для изготовления полиэтилена (ФОТО)

19 сентября в 00:45 на номер «101» поступило сообщение от охранника частного предприятия о пожаре в производственно-складском здании по проспекту Гагарина, 360 б.



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По информации пресс-службы ГСЧС, к месту происшествия выехали 7 пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах. Прибыв к месту происшествия, было установлено, что в железобетонном производственно-складском здании и рядом с ним горели деревянные поддоны, на которых находились мешки с гранулами полипропилена. Общая площадь пожара составила 70 кв.м.

В 1:19 распространения огня было локализовано. В 2:41 спасатели полностью ликвидировали пожар. Пострадавших нет. На месте происшествия работало 7 единиц спасательной техники и 36 человек личного состава ГСЧС.

Эксперты выясняют причину возникновения пожара.

ФОТО:ГСЧС