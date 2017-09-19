Под Харьковом двухлетний ребенок выпил растворитель

У мальчика констатирован химический ожог слизистой оболочки гортани. Состояние мальчика врачи оценивают как средней тяжести.
Гороскоп не будет склонять к поиску легких путей, наоборот, чем изворотливее путь, тем интереснее! Во всех сферах жизни – и в работе, и в быту, и даже в любви – окружающие будут склонны идти к своей цели не напролом, а используя всяческие хитроумные комбинации и многоступенчатые ходы.
В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без осадков.
19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать смайлик.
влажн.:
давл.:
ветер: