19.09.2017 12:48

Под Харьковом двухлетний ребенок выпил растворитель

У мальчика констатирован химический ожог слизистой оболочки гортани. Состояние мальчика врачи оценивают как средней тяжести.



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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 18 сентября в 9:50 в полицию поступило сообщение о том, что бригадой скорой медицинской помощи из дачного дома в поселке Великая Бабка в Чугуевскую ЦРБ доставлен 2-летний мальчик.

По предварительной информации, мальчик был вместе с отцом в гараже и, когда мужчина ненадолго отвлекся, ребенок открыл бутылку с растворителем и сделал глоток.

Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений. Полиция проводит проверку.