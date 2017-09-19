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19.09.2017  12:48   

Под Харьковом двухлетний ребенок выпил растворитель

У мальчика констатирован химический ожог слизистой оболочки гортани. Состояние мальчика врачи оценивают как средней тяжести.


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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 18 сентября в 9:50 в полицию поступило сообщение о том, что бригадой скорой медицинской помощи из дачного дома в поселке Великая Бабка в Чугуевскую ЦРБ доставлен 2-летний мальчик.
 
По предварительной информации, мальчик был вместе с отцом в гараже и, когда мужчина ненадолго отвлекся, ребенок открыл бутылку с растворителем и сделал глоток.
 
Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений. Полиция проводит проверку.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  растворитель, ребенок, полиция, харьков
 
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