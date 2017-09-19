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19.09.2017  14:45   

На предприятии под Харьковом сорвался монтажник

45-летнего мужчину доставили в реанимационное отделение харьковской «неотложки» с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. Сейчас состояние его здоровья стабильное.


police.kharkov
Событие произошло 18 сентября днем на одном из предприятий города Дергачи. Для установления обстоятельств по адресу выезжала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.
 
«Опросив свидетелей, полицейские выяснили, что мужчина получил телесные повреждения при исполнении высотных монтажных работ, а именно электро-сварки на высоте. По словам прораба, работник упал с высоты 7 метров в результате того, что перегорел страховочный провод», - говорят а пресс-службе ГУНП. 
 
Следователем Дергачевского ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  монтажник, падение, харьков
 
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