19.09.2017 14:45

На предприятии под Харьковом сорвался монтажник

45-летнего мужчину доставили в реанимационное отделение харьковской «неотложки» с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. Сейчас состояние его здоровья стабильное.



police.kharkov

Событие произошло 18 сентября днем на одном из предприятий города Дергачи. Для установления обстоятельств по адресу выезжала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.

«Опросив свидетелей, полицейские выяснили, что мужчина получил телесные повреждения при исполнении высотных монтажных работ, а именно электро-сварки на высоте. По словам прораба, работник упал с высоты 7 метров в результате того, что перегорел страховочный провод», - говорят а пресс-службе ГУНП.

Следователем Дергачевского ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.