 
Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине разыскивают пропавшего ребенка
19.09.2017  15:03   

На Харьковщине разыскивают пропавшего ребенка

Работники Харьковского отдела полиции устанавливают местонахождение Шелеста Алексея Алексеевича, 2004 года рождения.


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 3 сентября мальчик ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
 
Приметы: худощавого телосложения, рост 140 см., волосы русые, короткие. Был одет в темно-синюю футболку, шорты джинсовые сине-серого цвета.
 
Особые приметы: на верхней губе слева есть небольшой шрам.
 
«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим проинформировать Харьковский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам: дежурная часть - 0577483233, 0577487350, 0990732499, отдел ювенальной превенции - 0954993194, или другим удобным для вас способом», - говорят в пресс-службе правоохранителей. 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  розыск, ребенок, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.09 Криминал и происшествия Харьковские правоохранители ищут родственников мужчины, который попал в ДТП (ФОТО) 18.09 Криминал и происшествия Под Харьковом задержали мужчину с оружием и наркотиками 15.09 Криминал и происшествия В Харькове разыскивают пропавшего школьника (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове простились с Героем Советского Союза Фёдором Пуртовым
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 