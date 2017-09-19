19.09.2017 15:54

Жестокое убийство в Харькове: преступника задержали спустя год

Правоохранители задержали мужчину, который совершил убийство и год скрывался от правосудия в разных городах Украины.



police.kharkov

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 18 октября прошлого года в съемной квартире на Салтовке в Харькове было обнаружено тело 41-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

Следственным отделом Киевского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе оперативно-следственных действий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина, который снимал несколько квартир под разными именами. На одной из них была изъята одежда пострадавшего со следами крови и другие вещественные доказательства. Установить сразу его местонахождение правоохранители не смогли. Сообщение о подозрении было вручено отцу 39-летнего мужчины. Поиски злоумышленника не прекратились и 17 сентября 2017 года на блокпосту в Запорожской области местная полиция задержала подозреваемого. После чего он был передан харьковским работникам полиции.

Как пояснил злоумышленник, мотивом преступления стало желание убить. Квартиру он арендовал именно с этой целью. Жертву он нашел по объявлению, по которому потерпевший искал работу. Заманив мужчину в арендованную квартиру под предлогом перевозки мебели, он нанес жертве ножевые ранения и скрылся.

На данный момент суд арестовал подозреваемого, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.