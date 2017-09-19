 
Главная Новости Криминал и происшествия Жестокое убийство в Харькове: преступника задержали спустя год
19.09.2017  15:54   

Жестокое убийство в Харькове: преступника задержали спустя год

Правоохранители задержали мужчину, который совершил убийство и год скрывался от правосудия в разных городах Украины.


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 18 октября прошлого года в съемной квартире на Салтовке в Харькове было обнаружено тело 41-летнего мужчины с ножевыми ранениями.
 
Следственным отделом Киевского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
В ходе оперативно-следственных действий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина, который снимал несколько квартир под разными именами. На одной из них была изъята одежда пострадавшего со следами крови и другие вещественные доказательства. Установить сразу его местонахождение правоохранители не смогли. Сообщение о подозрении было вручено отцу 39-летнего мужчины. Поиски злоумышленника не прекратились и 17 сентября 2017 года на блокпосту в Запорожской области местная полиция задержала подозреваемого. После чего он был передан харьковским работникам полиции.
 
Как пояснил злоумышленник, мотивом преступления стало желание убить. Квартиру он арендовал именно с этой целью. Жертву он нашел по объявлению, по которому потерпевший искал работу. Заманив мужчину в арендованную квартиру под предлогом перевозки мебели, он нанес жертве ножевые ранения и скрылся.
 
На данный момент суд арестовал подозреваемого, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  убийство, преступник, задержание, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.09 Криминал и происшествия На Харьковщине пьяная пенсионерка зарезала мужа 09.09 Власть Суд арестовал таксиста, которого подозревают в жестоком убийстве пассажирки из-за телефона 08.09 Власть Суд арестовал парня, снимавшего смертельное избиение мужчины
 
 

Видео

В Харькове простились с Героем Советского Союза Фёдором Пуртовым
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 