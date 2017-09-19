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19.09.2017  16:27   

Ночью в Харькове ограбили прохожего (ФОТО)

Информацию о грабеже патрульные получили сегодня, 19 сентября, около трех часов ночи.


kharkivpolice
Заявитель сообщил полицейским, что на проспекте Петра Григоренко трое неизвестных мужчин напали на него и забрали около 110 долларов. 
 
«Выяснив, как выглядели злоумышленники, правоохранители начали поиски. Впоследствии, в одном из дворов на улице Танкопия патрульные обнаружили трех мужчин, которые подпадали под ориентировки. Заявитель узнал возможных нападающих», - рассказывают в пресс-службе патрульной полиции. 
 
Для выяснения всех обстоятельств происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу. Задержанных граждан передали следователям. 
 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  ограбление, нападение, харьков
 
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