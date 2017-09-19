19.09.2017 16:27

Ночью в Харькове ограбили прохожего (ФОТО)

Информацию о грабеже патрульные получили сегодня, 19 сентября, около трех часов ночи.



kharkivpolice

Заявитель сообщил полицейским, что на проспекте Петра Григоренко трое неизвестных мужчин напали на него и забрали около 110 долларов.

«Выяснив, как выглядели злоумышленники, правоохранители начали поиски. Впоследствии, в одном из дворов на улице Танкопия патрульные обнаружили трех мужчин, которые подпадали под ориентировки. Заявитель узнал возможных нападающих», - рассказывают в пресс-службе патрульной полиции.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу. Задержанных граждан передали следователям.