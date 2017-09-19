19.09.2017 17:46

На Гоптовке изъяли больше килограмма наркотиков (ВИДЕО)

В пункте пропуска «Гоптовка» пограничники задержали автомобиль, в котором гражданин Украины вез в Россию 1,2 кг марихуаны.



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Как сообщили в Госпогранслужбе, водитель автомобиля Renault был взволнован, что привлекло внимание пограничников с учетом информации, полученной от СБУ.

Как уточнили в погранслужбе, наркотики нашла служебная собака Тайк. Три свертка вытащили из-под мягкого покрытия пола в салоне автомобиля. Действия злоумышленника подпадают под признаки правонарушения, предусмотренного ст. 305 УК Украины ( Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Пограничники оформили все необходимые документы и передали задержанного и наркотическое вещество сотрудникам СБУ.