19.09.2017 18:21

Харьковские патрульные нашли наркотики у буйного пассажира троллейбуса

К полицейским обратились пассажиры троллейбуса и пожаловались на поведение одного из мужчин.



kharkivpolice

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, вечером 18 сентября на улице Любви Малой к полицейским обратились пассажиры троллейбуса и сообщили, что один из мужчин ведет себя неадекватно и ругается в сторону граждан.

«Во время общения правоохранителей с пассажиром, который якобы оказывал хулиганские действия, служебная полицейская собака среагировала на рюкзак гражданина. Из-за действий животного парень заметно занервничал. В результате проверки вещей пассажира в рюкзаке патрульные обнаружили бумажный сверток с растительным веществом похожим на наркотическое», - добавляют в пресс-службе ведомства.

По данному факту полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.