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19.09.2017  18:21   

Харьковские патрульные нашли наркотики у буйного пассажира троллейбуса

К полицейским обратились пассажиры троллейбуса и пожаловались на поведение одного из мужчин.


kharkivpolice
Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, вечером 18 сентября на улице Любви Малой к полицейским обратились пассажиры троллейбуса и сообщили, что один из мужчин ведет себя неадекватно и ругается в сторону граждан. 
 
«Во время общения правоохранителей с пассажиром, который якобы оказывал хулиганские действия, служебная полицейская собака среагировала  на рюкзак гражданина. Из-за действий животного парень заметно занервничал. В результате проверки вещей пассажира в рюкзаке патрульные обнаружили бумажный сверток с растительным веществом похожим на наркотическое», - добавляют в пресс-службе ведомства. 
 
По данному факту полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, троллейбус, харьков
 
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