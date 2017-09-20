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20.09.2017  08:08   

В Харькове задержан хакер, собиравший информацию об украинских политиках

В Харькове правоохранители задержали хакера, который вмешивался в личную жизнь как граждан Украины, так и других государств путем подключения к их персональным компьютерам на правах администратора.


РБК-Украина

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так, оперативники разоблачили 23-летнего хакера, который использовал вредоносное программное обеспечение, незаконно вмешивался в компьютерные сети, как украинских пользователей интернет-сети, так и иностранных государств.

При документировании преступной деятельности хакера полицейские установили, что мужчина получал доступ к персональным компьютерам на правах администратора. Отмечено, что во время санкционированного обыска квартиры злоумышленника в городе Харьков, полицейские изъяли его персональный компьютер, на жестком диске которого находилось вредоносное программное обеспечение.

В настоящее время рассматриваются различные версии и мотивы действий подозреваемого.

"Анализируя ту информацию, и те данные, которые мы обнаружили на его компьютере, мы рассматриваем несколько версий и мотивов совершения хакером преступления, в том числе заказного характера, поскольку среди "жертв" хакера также и члены украинских политических партий", - отметил руководитель отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области Денис Колесник.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении двух уголовных преступлений предусмотренных ч.ч.1,2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей) УК Украины. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  хакер, полиция, харьков
 
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