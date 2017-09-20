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20.09.2017  08:48   

ДТП на проспекте Гагарина: есть пострадавшие

19 сентября полицейские получили сообщение, что на проспекте Гагарина возле дома 318-В произошло ДТП с пострадавшими.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции. 

Участники происшествия: автомобили Ваз 21063 и Honda Civic.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Ваз, которую медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, проспект гагарина, харьков
 
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