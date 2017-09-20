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20.09.2017  11:52   

В Харькове поймали банду квартирных воров (ФОТО)

Граждане Грузии в возрасте 21, 41, 42 и 50 лет грабили квартиры, открывая дверь путем подбора ключа и взлома секрета замка.


police.kharkov
По информации пресс-службы ГУНП, злоумышленники жили в Харькове, нигде не работали и злоупотребляли наркотическими средствами.
 
18 сентября в Московский отдел полиции поступило обращение от 70-летней женщины. Она сообщила, что из ее квартиры неизвестные похитили 500 гривен и 200 долларов США. По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска на «горячем» задержали преступную группу из четырех человек - граждан Грузии. У злоумышленников изъяты денежные средства, перчатки, часы, инструменты и автомобиль «Опель Вектра» польской регистрации», - информируют в пресс-службе ведовства. 
 
Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители установили причастность указанных лиц к совершению 10 квартирных краж на территории Харькова.
 
 
 
 
 
 
ФОТО:ГУНП
Источник:   ГУНП
 Тэги:  банда, вор, квартира, харьков
 
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