 
Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом автомобиль задавил трехлетнюю девочку
20.09.2017  12:16   

Под Харьковом автомобиль задавил трехлетнюю девочку

Происшествие произошло вчера около 18:00 в селе Боровая Змиевского района.


Сегодня
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, предварительно, возле дома по месту жительства 47-летний мужчина сдавал назад на своем микроавтобусе «Опель», не заметил свою малолетнюю внучку и сбил ее. Девочка от полученных повреждений скончалась на месте.
 
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  авария, ребенок, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.09 Криминал и происшествия Харьковские правоохранители ищут родственников мужчины, который попал в ДТП (ФОТО) 17.09 Криминал и происшествия Под Харьковом в ДТП погиб мужчина 13.09 Криминал и происшествия На ХТЗ «Дэу» сбил женщину-пешехода
 
 

Видео

22 сентября в Харькове состоится IX Международный экономический форум
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 