20.09.2017 12:16

Под Харьковом автомобиль задавил трехлетнюю девочку

Происшествие произошло вчера около 18:00 в селе Боровая Змиевского района.



Сегодня

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, предварительно, возле дома по месту жительства 47-летний мужчина сдавал назад на своем микроавтобусе «Опель», не заметил свою малолетнюю внучку и сбил ее. Девочка от полученных повреждений скончалась на месте.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.