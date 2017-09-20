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20.09.2017  12:45   

На Харьковщине безработные попались на краже

Злоумышленников задержали работники Балаклейского отдела полиции.


police.kharkov
По информации пресс-службы ГУНП, с заявлением в полицию обратился 31-летний житель села Новая Гусаровка. Мужчина рассказал, что из сарая исчезли 9 чугунных плит размером 50 на 100 см и весом по 80 кг каждая.
 
«При проведении оперативно-розыскных мероприятий участковые офицеры разоблачили 19 и 21-летних местных жителей. Подозреваемые нигде не работают, поэтому решили подзаработать таким образом. Краденое сдали в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратили на собственные нужды», - сообщают в пресс-службе правоохранителей. 
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, безработные, харьков
 
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