20.09.2017 12:45

На Харьковщине безработные попались на краже

Злоумышленников задержали работники Балаклейского отдела полиции.



police.kharkov

По информации пресс-службы ГУНП, с заявлением в полицию обратился 31-летний житель села Новая Гусаровка. Мужчина рассказал, что из сарая исчезли 9 чугунных плит размером 50 на 100 см и весом по 80 кг каждая.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий участковые офицеры разоблачили 19 и 21-летних местных жителей. Подозреваемые нигде не работают, поэтому решили подзаработать таким образом. Краденое сдали в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратили на собственные нужды», - сообщают в пресс-службе правоохранителей.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.