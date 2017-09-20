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20.09.2017  14:15   

Под Харьковом автопогрузчик упал на водителя

51-летнеий мужчина от полученных травм скончался.


vesti
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, вчера в 9:50 на одном из предприятий, расположенном в пгт Васищево во время работы перевернулся автопогрузчик и придавил водителя.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  погрузчик, предприятие, харьков
 
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