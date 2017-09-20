20.09.2017 14:51

На Гоптовке задержали вооруженного мужчину (ВИДЕО)

Сегодня ночью в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили у водителя Audi травматический пистолет Макарова и 14 патронов к нему.



dpsu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, в ходе осмотра личных вещей 42-летнего мужчины в барсетке, которая находилась у него в руках, был обнаружен травматический пистолет ПМ 9 миллиметров и два магазина к нему по 7 патронов в каждом.

Пистолет изъят в установленном порядке, а в отношении гражданина Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил.