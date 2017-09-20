 
Главная Новости Криминал и происшествия На Гоптовке задержали вооруженного мужчину (ВИДЕО)
20.09.2017  14:51   

На Гоптовке задержали вооруженного мужчину (ВИДЕО)

Сегодня ночью в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили у водителя Audi травматический пистолет Макарова и 14 патронов к нему.


dpsu.gov.ua
Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, в ходе осмотра личных вещей 42-летнего мужчины в барсетке, которая находилась у него в руках, был обнаружен травматический пистолет ПМ 9 миллиметров и два магазина к нему по 7 патронов в каждом.
 
Пистолет изъят в установленном порядке, а в отношении гражданина Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пистолет, гоптовка, пограничники, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.08 Криминал и происшествия Неадекватного парня с пистолетом задержали возле парка Машиностроителей 26.06 Криминал и происшествия Под Харьковом задержали машину с оружием (ФОТО) 29.03 Власть У пассажира «Мерседеса» нашли оружие и боеприпасы (ФОТО)
 
 

Видео

22 сентября в Харькове состоится IX Международный экономический форум
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 