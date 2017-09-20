20.09.2017 16:02

На Харьковщине мужчина обокрал соседку

31-летний житель поселка Русская Лозовая вынес из квартиры соседки телевизор.



police.kharkov

О краже в полицию сообщила 59-летняя женщина. Она рассказала, что ненадолго вышла из квартиры во двор и не закрыла дверь. Когда вернулась, обнаружила отсутствие телевизора.

«В результате проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Выяснилось, что подозреваемый проходил мимо квартиры заявительницы и увидел, что двери открыты, а хозяйка ходит во дворе. Он зашел в комнату, взял телевизор, перенес на свой этаж и спрятал», - информируют в пресс-службе ГУНП.

Полицейские нашли и изъяли вещественное доказательство.

Следователем Дергачевского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.