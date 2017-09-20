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20.09.2017  16:02   

На Харьковщине мужчина обокрал соседку

31-летний житель поселка Русская Лозовая вынес из квартиры соседки телевизор.


police.kharkov
О краже в полицию сообщила 59-летняя женщина. Она рассказала, что ненадолго вышла из квартиры во двор и не закрыла дверь. Когда вернулась, обнаружила отсутствие телевизора.
 
«В результате проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Выяснилось, что подозреваемый проходил мимо квартиры заявительницы и увидел, что двери открыты, а хозяйка ходит во дворе. Он зашел в комнату, взял телевизор, перенес на свой этаж и спрятал», - информируют в пресс-службе ГУНП.
 
Полицейские нашли и изъяли вещественное доказательство.
 
Следователем Дергачевского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  телевизор, кража, сосед, харьков
 
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